Relecq-Kerhuon : L'incendie de l'entreprise Technature est d'origine accidentelle

Le feu qui a ravagé l'entreprise Technature (ex Sciences et mer), ce dimanche, au Relecq-Kerhuon, est d'origine accidentelle. Il n'y a pas de trace d'intrusion et le feu est parti d'un congélateur.

Le Procureur de Brest fait un point sur l'enquête après le feu qui a détruit l'entreprise Technature, dimanche, au Relecq-Kerhuon, près de Brest. Dans un communiqué, Eric Mathais explique que l'enquête de la Compagnie de Gendarmerie de Brest a permis de déterminer que : "L'incendie a pris dans un local fermé, au niveau d'un congélateur, à la suite très probablement d'un problème électrique"

Dimanche, l'incendie a provoqué d'importantes fumées, visibles de loin. © Radio France - Jérôme Collin

Pas d'intrusion dans les locaux : un problème électrique à l'origine du feu

Il ajoute que l'enquête a permis de vérifier qu'il n'y a eu aucune intrusion dans les locaux de Technature : "les investigations établissent que les diverses alarmes intrusion ne se sont pas déclenchées et n'ont pas été désactivées, ce qui conforte l'absence de présence humaine au sein des locaux, au moment du départ de l'incendie."