Remade : pourquoi 56 ex-salariés attaquent au civil leur ancien patron ?

Liquidée en novembre 2019 avec poursuite d'activité, l'entreprise Remade a été reprise en janvier 2020 par Fourth Wave Technology et compte aujourd'hui une centaine de salariés contre 500 il y a encore deux ans. Elle est implantée à Poilley et Avranches.

"Des salariés trompés et manipulés"

Aujourd'hui donc 56 ex-salariés de Remade assignent en justice les anciens dirigeants de l'entreprise dont le PDG de l'époque Matthieu Millet. Ils saisissent le tribunal civil de Coutances car ils ne veulent pas attendre la fin de l'enquête pénale pour toucher des dommages et intérêts. Leur avocat, maître Jean-Pierre Bougnoux du barreau d'Angers connaît bien Matthieu Millet qu'il a déjà fait condamner pour absence économique aux licenciements après la fermeture, sans dépôt de bilan, d'une entreprise angevine. Et il connaît bien aussi le dossier Remade, il nous explique sa démarche au civil aujourd'hui : "Mes clients ont subi un préjudice, ces dirigeants ont pillé la société, 160 millions d'euros ont disparu selon le tribunal de commerce de Rouen. Une enquête est actuellement menée au pénal par la juridiction spécialisée de Rennes mais cela pourrait prendre du temps alors je saisis au civil sans attendre pour que mes clients soient indemnisés. Mr Millet leur a fait croire pendant des années qu'ils étaient à bord d'un navire du leader européen de la réparation de smartphones. Ils se sont aperçus qu'ils avaient été trompé et manipulé ".