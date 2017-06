Rémi Fraisse : le procureur de la République de Toulouse requiert un non-lieu

Médiapart a publié ce soir de larges extraits du réquisitoire du procureur de la république de Toulouse. Pierre-Yves Couilleau rend hommage à la victime mais explique que rien ne permet d'établir une responsabilité dans ce qu'il appelle une "tragédie".

C'est le site d'investigation , Médiapart qui révèle l'information.

Aucune charge suffisante

Dans son réquisitoire, le procureur dépeint le jeune Plaisançois de 21 ans comme "un jeune homme totalement intégré, pacifique" et qui n'a "jamais manifesté d' "agressivité contre les institutions ou les forces de l'ordre (...) Rien dans le dossier n'autorise à dire que ce soir-là, il ait à quelque moment que ce soit commis un acte violent". Le réquisitoire précise que Rémi Fraisse était présent à Sivens pour marquer son opposition au projet de barrage "cette voix se voulait, aux dires des témoignages recueillis, apaisée quoique déterminée" . En face, le procureur explique que le gendarme qui a lancé la grenade fatale à Rémi Fraisse a agi "dans des conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité" et qu'il n'y a "aucune charge suffisante contre quiconque et notamment contre aucun dépositaire de l'autorité publique" pour établir une responsabilité dans la mort du jeune homme, le 26 octobre 2014 à Lisle-sur-Tarn.

Il ne peut qu'être souligné combien l'enchaînement des faits présente, comme ont pu le dire certains, le caractère d'une tragédie" - extrait du réquisitoire du procureur publié par Médiapart

Le procureur demande un non-lieu dans ce qu'il appelle une "tragédie". Reste à savoir maintenant si les deux juges d'instruction vont suivre ce réquisitoire ou bien engager des poursuites en vue d'un procès. France Bleu Toulouse reviendra sur cette affaire dans ses prochaines éditions ce week-end avec notamment la réaction de l'avocate de la famille de Rémi Fraisse.