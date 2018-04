Toulouse, France

France Bleu Occitanie : Comment est venue l'idée de venir mettre l'ambiance au Stadium ?

Rémi Gaillard : C'est le club qui m'a contacté pour être le parrain du "Springbreak", un genre de soirée étudiante mais au Stadium, et je me suis dit que c'était con de ne venir que pour ça alors je leur ai lancé un défi : pour chaque but marqué, 1000 euros à "Anymal", mon association de défense des animaux. Ils ont dit "OK" donc du coup je viens, je suis un peu emmerdé je suis obligé de venir !

Le 7 avril je suis à @ToulouseFC - @DFCO_Officiel.

1 but = 1000€ pour mon asso ANYMAL

Merci TFC mais 0-0 à la 90ème je rentre pour marquer 😂 — Rémi Gaillard (@nqtv) March 23, 2018

Du coup vous allez croiser les doigts pour voir des buts, pour la bonne cause...

J'ai regardé et Dijon est 5e meilleure attaque, ça compte aussi ! Donc je viens pour la bonne cause mais je viens aussi parce que le club est sympa, on se suit sur Twitter, on s'est appelé par téléphone et ça s'est fait naturellement. Et puis maintenant c'est la même région Toulouse et Montpellier !

Samedi, à l'occasion de #TFCDFCO, le TFC organise son 1⃣er #SpringbreakTFC 🎉



Un parrain déjanté ✅

Un concours des mascottes étudiantes ✅

Une coupe des tribunes ✅

Une soirée festive ✅



→ https://t.co/pHx7FFjYerpic.twitter.com/OMa7WyvWva — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 4, 2018

Vous avez déjà des idées pour les animations ?

Pas vraiment ! Je crois qu'ils ont prévu le truc comme si j'allais animer et tout, mais je n'en sais pas trop plus... Je crois qu'il y aura des mascottes, des étudiants là pour faire la fête, donc je vais être un peu le chef d'orchestre de tout ça, mais on va improviser. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un ballon, on va surtout bien s'amuser. Et je le dis, je viens surtout pour les buts, alors s'il y a 0-0 à la 90e minute, moi je rentre pour mettre un but ! Je ne repars pas sans rien, alors s'il y a 0-0 à la 90e, j'espère que les stadiers seront en place !