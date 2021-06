Remouillé : ils dessinent des pénis dans plusieurs classes de l'école primaire Jean de La Fontaine

Les dégâts sont importants à l'école primaire Jean de La Fontaine à Remouillé, près d'Aigrefeuille-sur-Maine. Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juin, plusieurs personnes sont entrées dans l'établissement. Elles ont dessinés des pénis dans plusieurs salles de classe mais aussi sur des tableaux numériques.

De la gouache et de l'urine

Des insultes envers la direction ont été écrites au marqueur sur le mur d'une des salles. De la gouache a aussi été répandue sur un mur, sur les ordinateurs et sur le sol de l'atelier des enfants. En tous, ces individus sont allés dans quatre classes. Ils ont aussi uriné, abondamment, dans l'une d'elle et laissé des déchets - cartons de pizza et bouteilles d'eau gazeuse - dans une autre.

Des ordinateurs portables volés

Ils ont aussi abîmé plusieurs vitres "sécurit" avec un brise-vitre. Ils sont repartis avec plusieurs ordinateurs portables mais aussi des poufs ! Le montant du préjudice est en cours d'évaluation.