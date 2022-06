Remplissage de piscine, arrosage : 25 contraventions dressées depuis l'alerte sécheresse dans le 06

L'Alerte sécheresse déclenchée dans les Alpes-Maritimes depuis trois mois est suivie d'effets. Les azuréens qui ne respectent pas l'interdiction d'usage de l'eau pour arroser un jardin, laver une voiture, remplir la piscine risquent jusqu'à 1.500 euros d'amende. Et une police de l'eau multiplie au fil du temps les contrôles. Et il y a bien des contraventions dressées, nous annonce en exclusivité la préfecture des Alpes-Maritimes par la voix de son directeur de cabinet Benoit Huber.

"Nous avons dressé à ce jour 25 contraventions pour non respect de l'arrêté, et il y aura de plus en plus de contrôles"