Rémy Daillet est-il impliqué dans une affaire de soustraction d'enfants dans le Doubs ?

La justice s'interroge sur l'implication de Rémy Daillet dans une autre affaire de soustraction d'enfants. Le parquet de Besançon a transmis des éléments d'enquête à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, sur une affaire qui a eu lieu dans le département du Doubs. L'ombre du complotiste, soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de Mia, 8 ans, en avril 2021 dans les Vosges, plane sérieusement.

L'impulsion de Rémy Daillet?

En novembre 2020, un couple du Doubs s'était retranché à son domicile avec ses quatre enfants. Il refusait de les confier aux assistantes sociales comme le demandait le juge des enfants. Les parents pourraient avoir agi sous l'impulsion de Rémy Daillet.

Des enfants déscolarisés

La famille vivait en vase clos. "Personne ne pouvait entrer chez eux", ni l'Education nationale ni les services sociaux, explique le procureur de la république de Besançon, Etienne Manteaux. La justice voulait provisoirement placer les enfants car les deux aînés, des jumeaux de 8 ans, étaient déscolarisés. Le couple est également parents d'un petit de deux ans et d'un nouveau-né.

L'intervention d'un négociateur de la gendarmerie

Le 30 novembre 2020, le père s'était retranché avec sa famille dans leur logement. Un négociateur de la gendarmerie est intervenu et l'homme a finalement accepté de laisser ses enfants aux services sociaux, sans violence ni menace. Les parents auraient agi sous l'impulsion d'un certain "Rémy, vivant en Malaisie, ancien membre du Modem et fils de député", selon le parquet de Besançon, un signalement qui ressemble fort à celui de Rémy Daillet.

Une famille coupée du monde

Entendus par le juge, "les parents ont expliqué qu'ils avaient été très mal conseillés par un charlatan qui leur disait de ne pas collaborer avec les autorités", a précisé Etienne Manteaux. C'est à son contact qu'ils auraient décidé de déscolariser leurs enfants puis de se couper du monde.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Rémy Daillet a été interpellé fin mai 2021 en Malaisie, en vue d'une expulsion administrative car il est en situation irrégulière sur le sol malaisien.