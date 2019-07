Renaison : après une "mini-tornade", un randonneur meurt écrasé par un arbre

Renaison, France

Un homme a été retrouvé mort écrasé par un arbre ce dimanche matin à Renaison au bord d'un chemin de randonnée près du barrage de la Tache. Selon Jacques Thirouin, le maire de Renaison présent sur les lieux ce matin, il s'agirait d'un randonneur d'environ 70 ans originaire de Roanne.

Une mini tornade dans le Roannais

De violents orages ont frappé le centre du département samedi en fin de journée. Le maire de Renaison parle même d'"une mini tornade" lors de laquelle plusieurs arbres sont tombés. "Tous les arbres à cet endroit sont coupés à la même hauteur, c'est pour ça que j'utilise le terme de mini-tornade."

Même ailleurs dans le village, l'épisode orageux était impressionnant. "Il est tombé entre 30 et 40 millimètres en 40 minutes, on avait un mur blanc à l'extérieur, comme on voit à la télévision, avec en plus énormément de vent". Les services de la mairie ont travaillé avec des tronçonneuses jusqu'à 23 heures pour dégager les routes.

La circulation des TER a été interrompue pendant plus heures. A Renaison, à Bussières et à Pouilly-les-Feurs les pompiers ont également du intervenir à plusieurs reprises pour des dégâts des eaux, car plusieurs toitures ont été endommagées par la grêle des dernières semaines ou par l'orage de samedi. Selon un météorologue, les épisodes orageux seront plus violents que la normale cet été.