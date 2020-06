Renaison : il brise la vitre de son ex copine et la menace violemment sur le parking de la gendarmerie

Les faits se sont déroulés vendredi soir à Renaison dans la Loire. Une jeune femme de 25 ans rentrait en voiture d'une soirée avec des copines. C'est alors qu'une voiture la percute par l'arrière. En regardant dans le rétroviseur, elle remarque qu'il s'agit de son ex compagnon, visiblement très énervé et alcoolisé.

La jeune femme se réfugie sur le parking de la gendarmerie

S'en suit une course poursuite. Le conducteur fait plusieurs embardée pour déstabiliser et mettre en danger la jeune femme. Mais elle a le bon réflexe de se rendre à la gendarmerie de Renaison. Sur le parking, elle s'arrête, son ex compagnon sort furieux de sa voiture et se dirige vers la sienne. D'un coup de poing il brise la vitre côté passager. Il arrache le rétroviseur et le jette violemment dans l'habitacle tout en menaçant la jeune femme. Il ne s'était pas rendu compte qu'elle l'avait mené directement chez les gendarmes.

Les forces de l'ordre, témoins de la scène, finissent par arrêter l'agresseur et le placer en cellule de dégrisement. Blessé au bras pour avoir fracturé la fenêtre de la voiture, il est tout de même placé en garde à vue pour violences.