Les gendarmes se sont rendus ce week-end dans la forêt de Lourzais, à Renazé. Une rave party a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à la frontière entre le département de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Les gendarmes y ont effectué des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.

Renazé : une rave party rassemble plus de 200 personnes dans la nuit de samedi à dimanche

Une rave party a été organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Renazé, dans la forêt de Lourzais, au sud du département. Les gendarmes sont arrivés ce dimanche, vers 12h00. Les murs de son étaient éteints et les 200-250 fêtards présents rangeaient leur matériel.

Le rassemblement festif s'est organisé à la limite entre le département de la Mayenne et le Maine-et-Loire, "bien enfoncé dans la forêt" selon les forces de l'ordre. Sur place, des contrôles de stupéfiants et d'alcoolémie ont été effectués, ainsi que des contrôles routiers. Des infractions ont été relevées : conduite sous emprise de stupéfiants et d'alcool, consommation de stupéfiants ...

Aucun débordement n'a été relevé, les gendarmes rappellent qu'ils étaient principalement présents pour faire de la prévention.