Rencontre avec Cécile Despons, présidente de l’association “Femmes chefs d’entreprises”

Cécile Despons préside en Aquitaine l’association “Femmes chefs d’entreprises”, une association interprofessionnelle, apolitique et non gouvernementale dont les valeurs et activités : partager, découvrir, lâcher prise sur le quotidien, se ressourcer, sont les objectifs premiers.

Cécile Despons est à la tête de l’association des “Femmes chefs d’entreprises” pour la région Nouvelle Aquitaine. Ce groupement propose un accompagnement à toutes ses adhérentes. Les femmes qui pilotent des sociétés, des entreprises, sont de plus en plus nombreuses, cette association les réunit. Cécile Despons dirige cette structure forte de plus de 300 adhérentes réparties entre la Gironde, le Béarn, le Pays Basque, les Landes. “Femmes chefs d’entreprises” fédère des patronnes issues d’entreprises les plus diverses qui s’appuient sur les différentes offres de l’association conjuguées à une richesse de débats et d’échanges. Il y a l’aspect convivial qui permet à chacune de retrouver des « collègues » auquel s’ajoute la possibilité de confronter ses propres problèmes de dirigeante et parfois de trouver une solution commune. Cécile Despons sait de quoi elle parle, elle a un fort passé de dirigeante.