VIDEO Rencontre avec Jim Bishop, prix de la BD France Bleu

Jim Bishop est un jeune auteur de Bande dessinée. Il a remporté le prix de la BD France Bleu 2022. Comment est-il devenu créateur de bande dessinée ? Découvrez son parcours, son cheminement.

Le samedi 25 juin 2022, Jim Bishop reçoit le prix de la BD France Bleu. L'occasion de découvrir un jeune auteur très prometteur, au dessin épuré mais à l'univers foisonnant d'idées.

à lire aussi Jim Bishop, lauréat du Prix de la BD France Bleu 2022

Jim Bishop, c'est Julien Bicheux. Né à Épinay-sur-Seine, dans le 93 il se détourne assez rapidement des études. Il travaille pendant cinq ans dans le bâtiment avant de décider de revenir à sa passion d'enfant : la bande dessinée. Autodidacte, il retourne chez sa maman pour se lancer vraiment dans la bédé.

Très influencés par les mangas, notamment Miyazaki et Katsuhiro Ōtomo dont il s'est beaucoup inspiré pour sa bédé Lettres perdues, mais aussi Osamu Tezuka, Taiyo Matsumoto, Nicolas de Crécy, Moebius et bien d'autres, les dessins de Jim sont très épurés. C'est aussi que les histoires l'intéressent plus que les dessins. "Je pense que ce qui m'amuse, c'est de mettre en place des univers et de jouer avec et de raconter des histoires."

Après Lettres perdues, une prochaine bande dessinée sortira en septembre 2022. Et ensuite ? Jim Bishop ne manque pas de projets : bédé mais éventuellement romans, et pourquoi pas musique ? "Je suis plus créatif que auteur de bédé. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un truc."

Pour suivre son actualité :

Verbatim de l'interview

Jim Bishop : "Moi, je suis né à Épinay sur Seine. C'est dans le 93. Les études, j'aimais bien quand j'étais en primaire. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, les études ne m'ont plus intéressé. J'ai arrêté l'école assez tôt, en fait j'ai arrêté vers 16/17 ans. Ensuite, j'ai eu une période où j'ai cherché un peu ma voie. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, sachant que la bédé était déjà présente dans ma tête à ce moment-là. Je voulais faire de la bédé déjà depuis l'âge de 11/12 ans et j'en faisais énormément tout seul dans mon coin.

Je me suis trouvé un boulot alimentaire. J'ai bossé pendant cinq ans dans le bâtiment. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai demandé à ma mère qu'elle me laisse vivre chez elle pour pouvoir me concentrer sur la bande dessinée. Je me suis un peu formé tout seul à la bande dessinée. Et puis l'aventure de la bande dessinée a commencé là vraiment.

Déjà, quand j'étais gamin, j'aimais bien jouer avec des jouets. J'aimais bien faire de la mise en scène avec mes jouets. Je les regardais et je m'imaginais des plans cinématographiques. Je pense que ce qui m'amuse, c'est de mettre en place des univers et de jouer avec et de raconter des histoires.

Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, plus que le dessin en fait. Et ça crée un sentiment de bien-être, de pouvoir créer ces univers et de raconter les histoires qu'on a envie.

Il y a aussi un autre truc que j'ai que j'ai expérimenté dernièrement. C'est aussi la partie catharsis d'une histoire. Donc parler de soi à travers une histoire et de se sentir compris par des lecteurs, ça permet aussi de faire des bonnes séances de thérapie et d'amuser les gens aussi avec ça. C'est très agréable parce qu'on donne du plaisir aux gens et en même temps, nous, ça nous guérit un peu de nos... en tout cas, moi, ça me guérit en tout cas de mes angoisses, de mes choses un peu trauma d'enfance, ce genre de choses. Ce n'est pas le but à la base, mais je sens que ça crée ça aussi maintenant. Ca a créé ça, surtout sur Lettres perdues."

En fait, j'aime bien les jeux de mots de base. J'en fais tout le temps des nuls, mais vraiment nuls les jeux de mots, ils ne sont même pas drôles, mais j'aime bien faire des jeux de mots et tout le temps il y a des jeux de mots qui passent dans ma tête.

Jim Bishop : "Quand j'écris mes bandes dessinées, ça passe beaucoup par ça aussi. Donc Lettres perdues c'est un jeu de mots. Si tu lis la bédé, tu comprends. Pour créer l'univers de Lettres perdues, c'est parti d'un jeu de mots où je voulais un personnage dans l'histoire qui soit égoïste et en anglais, égoïste, c'est selfish et fish c'est poisson. Et c'est parti de là. Donc j'ai créé le personnage qui est dans son bocal avec ses idées qui tournent en rond et qui ne pense qu'à lui et à sa carrière.

Je me suis posé la question de qui est le plus - quel est l'artiste qui est le plus fort pour dessiner la mer et Miyazaki il est venu tout de suite parce que c'est un des un des rares qu'il l'a vraiment bien fait. Donc ça a été un guide dans la façon de dessiner la mer. J'essaie de m'approprier un peu la manière de raconter l'eau. Et il y avait aussi Otomo aussi, qui est aussi un autre auteur que j'aime bien, qui a fait Akira, qui a dessiné la mer de manière très, très, très puissante.

Et voilà, j'avais toutes ces inspirations et l'univers il est parti aussi de la réflexion de prendre conscience aussi de cet aspect écologique. Les poissons, etc qui dans l'histoire ne peuvent plus vivre dans l'eau et qui sont obligés de vivre sur terre. Bref, ça a découlé d'un jeu de mots tout simplement.

J'ai l'impression que quand on s'amuse à créer des jeux de mots, ça crée une pensée un peu en arborescence comme ça où il y a plein d'idées qui fusent.

Après je les dessine et ça c'est la partie un peu difficile, la partie un peu laborieuse pour moi : le dessin. J'adore ça et en même temps, ça reste un moment d'épreuve pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un dessin assez épuré parce que je pense que je préfère mettre l'énergie dans le dessin et la narration en allant assez rapidement et concentrer plus le lecteur sur l'histoire et les personnages plutôt que sur le dessin.

Avoir un joli dessin, c'est très agréable mais ce n'est pas ma volonté d'avoir un beau dessin sur lequel on va s'arrêter pendant cinq minutes. Moi je veux que le lecteur soit pris par l'histoire et qu'il aille jusqu'au bout, quoi. Et après peut-être qu'il reviendra sur le dessin, si ça lui a plu. Mais le dessin, pour moi, ça reste vraiment quelque chose de très, très laborieux. Je réfléchis le dessin encore, ce n'est pas instinctif, alors que les histoires c'est plus naturel. J'y arrive mieux. "

Jim Bishop : "J'aime particulièrement la bédé japonaise, donc les mangas, j'aime particulièrement ça. Dragon Ball c'est vraiment la bédé que j'ai découvert enfant, début d'ado. J'aime beaucoup Osamu Tezuka, ses histoires. Il fait des histoires incroyables, avec une richesse et des thématiques hyper variées. J'aime beaucoup Taiyo Matsumoto pour ses dessins, pour le coup, parce qu'il a une liberté dans le dessin qui moi me fascine. Ce n'est pas forcément tout le temps juste techniquement, mais justement, c'est ce que j'aime et ça fait du bien parce que tu as l'impression que moi qui suis pas un grand dessinateur, je me dis OK, j'ai le droit de faire des erreurs en dessins parce que tu as des maîtres comme Taiyo Matsumoto.

J'aime beaucoup aussi chez les Français Nicolas de Crécy pour le dessin aussi. J'aime beaucoup Moebius. Ce sont des artistes qui sont forts et puis après, il y en a tellement. Je pourrais en citer pendant une heure mais je pense que je t'ai cité quand même des auteurs que j'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime vraiment énormément. "

Jim Bishop : "Mon cheminement, je l'avais déjà en tête. Le prix, c'est quelque chose qui valorise mon travail beaucoup mais je pense que ça ne change pas vraiment ma vision de ce que je voulais faire. Moi, ce que je veux, c'est continuer de faire de la bande dessinée. Là, j'ai ma prochaine qui sort en septembre et j'ai comme une vision de comment je veux planifier mes bouquins. Et ça, ça ne changera pas du tout.

Mais c'est sûr que ça va peut-être changer le regard que les gens ont sur mon travail. Je pense que ça peut jouer sur ça et ça va élargir aussi les lecteurs. Peut-être qu'il y aura d'autres lecteurs qui vont s'intéresser à mon travail.

C'est quand même une chance énorme de gagner un prix comme ça, qui va valoriser le travail, ça fait extrêmement plaisir.

Là ou ça peut changer énormément par contre, c'est que ça peut m'offrir en fait un peu plus de liberté sur ce que j'ai envie de faire aussi, sur les projets. C'est ce que je cherche en fait dans mon travail avant tout, c'est la liberté. Ça, c'est ma volonté profonde, c'est d'être libre dans ce que je fais. Je ne sais pas où j'ai envie d'aller de ce côté-là. Le dessin animé, je pense que je n'ai pas les capacités pour faire du dessin animé. J'aimerais bien, oui, que ça arrive. C'est un rêve profond, mais je ne cherche pas ça forcément, si ça arrive, ça serait génial. Et moi, dans mes envies, je ne sais pas, je me laisse porter beaucoup.

Mais c'est vrai que je me dis que je n'ai pas forcément envie de ne faire que de la bande dessinée, parce que j'aime beaucoup écrire même admettons des romans et vivre du roman c'est très dur, je pense que c'est beaucoup plus dur que la bande dessinée. Je ne sais pas, j'imagine.

J'aimerais bien écrire des romans aussi parce que ça me permettrait de raconter plus d'histoires, plus rapidement.

La bande dessinée ça reste un long trajet. Quand tu commences à faire le premier dessin, tu en as pour minimum un an, un roman, tu peux l'écrire beaucoup plus vite.

Et puis ce que j'aime bien dans l'écriture d'un roman, parce que je m'y suis essayé déjà de manière personnelle. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une rapidité d'exécution et les idées fusent beaucoup plus vite. Et tu peux te permettre ici d'élargir tes univers beaucoup plus. Et c'est un truc qui fait beaucoup plus de bien pour moi que de réaliser une bande dessinée. "

Jim Bishop : Moi je suis un créatif. J'aime la création. Je me rends compte que je me suis lancé dans YouTube à un moment, j'ai fait des vidéos YouTube et en fait, j'adorais ça. Mais vraiment, j'adorais ça, vraiment. Je faisais énormément de montage et des montages WTF (de folie). Et ça m'amusait. Et je me dis des fois, j'aimerais bien revenir sur YouTube mais ça prend trop de temps.

A un moment donné tu fais un choix, ce qui te permet de vivre aussi avec l'art parce que ce n'est pas facile. Moi la bédé, c'est ce qui me permet d'en vivre. Et puis un jour peut-être que j'aurai le temps et les moyens de m'amuser sur d'autres choses. J'aime bien m'amuser avec différents supports. La musique, pareil, avec des potes, on veut faire de la musique et tout, ça prend du temps. Et moi, j'aime bien m'amuser.

En fait, moi j'ai l'impression que je suis le gosse qui joue avec ses jouets en fait. Sauf que maintenant, mes jouets sont un peu plus gros et ce sont des outils. Ce qui est intéressant, c'est que là, on partage avec des gens et les gens, tu arrives à leur transmettre une émotion, ça leur fait plaisir, cela fait du bien.

Moi, c'est ce que j'aimais quand j'étais gamin. Le gars, il fait une bédé, waouh, il fait rêver et tout. Moi c'est ce que j'ai envie d'essayer et inspirer, je ne sais pas, peut-être d'autres vocations, je n'en sais rien. Ce sont mes envies, en tout cas. Je suis plus créatif que auteur de bédé. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Voilà."la