Rencontre avec le négociateur de crise de la gendarmerie de la Haute-Savoie

On est loin de l’image renvoyée par les séries policières américaines. "La négociation en situation de crise ce n’est pas échanger un paquet de cigarette contre la libération d’un otage", sourit Nicolas. Négociateur depuis vingt ans pour la gendarmerie, il est aujourd’hui en poste à la brigade de Seynod. "Mon boulot au quotidien c’est d’abord celui de gendarme, explique l’adjudant de 39 ans. Et quand une intervention nécessite la présence d’un négociateur, je lâche ce que je suis en train de faire pour je me rends sur les lieux pour être négociateur."

Pour un négociateur, une mission réussie c’est quand tout le monde s’en sort. Les gendarmes comme les personnes en face." - Adjudant Nicolas G, négociateur de la gendarmerie en Haute-Savoie

Pour devenir négociateur, l’adjudant Nicolas G. a suivi une formation d’une semaine dispensée par le GIGIN. "On nous apprend à intervenir sur les forcenés, les personnes suicidaires ou les prises d’otages." Ce métier, c’est parler et surtout beaucoup écouter. "Le plus important est de comprendre ce qui a poussé et motivé les gens à en arriver là." Un travail psychologique qui peut être long. Il y neuf ans, il est resté six heures avec une femme qui voulait se suicider en se jetant du pont de l’Abîme entre Cusy et Gruffy. "A la fin de l’intervention j’étais lessivé psychologiquement." La désespérée n’a pas sauté.