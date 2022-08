Renforcement des contrôles contre les rodéos urbains : les forces de l'ordre à Saint-Maixent-l'Ecole et Niort

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi 8 août l'intensification des contrôles pour lutter contre les rodéos urbains, à la suite de l'accident survenu le 5 août à Pontoise, dans le Val-d'Oise, deux enfants ont été grièvement blessés par une moto lors d'un de ces rodéo. Application ce jeudi 11 août avec une opération à Niort, place de la Brèche, une autre à Saint-Maixent-l'Ecole, place Denfert-Rochereau.

Environ 80 contrôles ces trois derniers mois dans les Deux-Sèvres

"On est un département moins touché évidemment que les grands départements urbains mais les incivilités sur la route et le risque routiers, ils existent aussi chez nous", explique Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres. Environ 80 contrôles ont été menés ces trois derniers mois dans le cadre de cette lutte. "On a relevé une soixantaine d'infractions. On peut être amené à constater tout type d'infraction, non port du casque, défaut d'assurance... mais on voit bien que ce sont des infractions connexes à ce type de pratique".

Tous les usagers de la route doivent avoir une pratique prudente et responsable -Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres

"On est très peu concerné par les rodéos. Ça peut arriver quelques fois mais ça reste marginal. Après il faut éviter que ces phénomènes prennent de l'ampleur", estime Stéphane Baudry le maire de Saint-Maixent-l'Ecole. "Il y a un but de prévention et de sensibilisation. Aux beaux jours, on voit une sur-utilisation des engins motorisés notamment par les plus jeunes et donc c'est toujours un moment important pour pouvoir éviter, prévenir et éviter les accidents".

Au total sur ces opérations 43 véhicules contrôlés dont 31 cyclomoteurs et dix infractions relevées dont conduite sous stupéfiant, non port du casque ou encore défaut de rétroviseur.