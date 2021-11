Le préfet du Territoire de Belfort annonce ce mardi un renforcement des contrôles du pass sanitaire, notamment dans les bars et restaurants. En cause, le taux d'incidence qui est désormais de 73, soit au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50.

Cinq policiers entrent dans un bar avenue Jean Jaurès à Belfort ce mardi, sous l'œil mi-amusé, mi-curieux des clients. Après un "bonjour" cordial, ils procèdent au contrôle des pass sanitaires. Ceux des clients, mais aussi ceux du personnel. "Ce n'est pas la première fois, mais ça fatigue quand même", lâche la serveuse. Dix minutes plus tard, tous les pass sont contrôlés et les agents repartent. Tout le monde était en règle.

Renforcement des contrôles du pass sanitaire dans le Territoire de Belfort © Radio France - Nicolas Joly

Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Les dernières semaines, une dizaine de personnes a été verbalisée pour défaut de pass, "dont un restaurateur", indique le préfet Jean-Marie Girier, qui revendique 450 contrôles depuis le mois d'août, et entend intensifier encore la cadence, avec plusieurs dizaines d'opérations dans les prochains jours. "On va réaccentuer ces contrôles, parce qu'on sent une forme de relâchement", explique-t-il, pour contrer la reprise épidémique dans le département, dont le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) est désormais de 73, donc au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50.

La patronne d'un restaurant interpelle le Préfet © Radio France - Nicolas Joly

Delphine, patronne d'un restaurant également situé avenue Jean Jaurès, se dit elle-aussi agacée par ces contrôles, qu'elle juge trop ciblés. "On a l'impression que c'est toujours les mêmes qui se font contrôler, on n'a rien à se reprocher, mais bon c'est pesant à force", dit-elle. Le préfet reconnaît "des contrôles plus fréquents dans les zones les plus dynamiques", mais assure que tout le monde peut l'être, "que l'on soit dans le sud du Territoire, à Montreux-Château ou dans le sud de Belfort".

Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort Copier

Le préfet prolonge également son arrêté du 30 septembre qui impose le port du masque dans tous les lieux concernés par le pass sanitaire et à 50 mètres des établissements scolaires, y compris supérieurs, les CFA, les crèches, les établissements accueillant des activités périscolaires, les gares, les lieux de culte, les files d’attente constituées sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public, de même que lors de tout rassemblement sur voie publique et dans les lieux ouverts au public de plus de 10 personnes, sur les marchés, les brocantes, les ventes au déballage.