Renforts policiers à Châteauroux : les propositions de la sénatrice Frédérique Gerbaud

L'annonce de renforts policiers pour le commissariat de Bourges (9 agents supplémentaires d'ici la fin de l'année, promesse faite la semaine dernière par Gérald Darmanin) fait des envieux. A Châteauroux des voix s'élèvent pour réclamer un geste similaire dans le département voisin de l'Indre.

Selon la sénatrice Frédérique Gerbaud, le commissariat de Châteauroux aurait perdu six agents en 2020 et en perdra au moins quatre en 2021 (des mutations, départs en retraite ou décès non remplacés), sur un effectif total d'une centaine de personnes. Pour pallier ces absences, l'élue indrienne suggère au ministère de l'Intérieur de commencer par accepter les demandes de mutation qu'elle a reçues depuis qu'elle a pris le dossier en main : "On dit toujours que Châteauroux n'intéresse personne. C'est faux. Des policiers m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient candidats à une mutation ici. La plupart sont originaires de la région, ils souhaitent revenir pour des raisons professionnelles et privées". Une demi-douzaine de courriers auraient ainsi été reçus à la permanence de la sénatrice.