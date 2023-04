Rennes : 10 mois de prison requis contre deux étudiants accusés de violences et de dégradations sur un hôtel

Le 16 mars dernier, alors que l'exécutif vient d'utiliser le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, une manifestation spontanée a lieu à Rennes. Des feux sont allumés, plusieurs commerces dégradés. La soirée est marquée par de nombreuses tensions , notamment aux abords du nouvel hôtel de luxe "Mama Shelter", situé place des Lices, déjà visé par des manifestants la veille. Ce jeudi 16 mars, des fenêtres de l'établissement sont dégradées, les murs tagués, des membres du personnel blessés. Un mois plus tard, ce jeudi 20 avril, deux étudiants comparaissaient devant le tribunal de Rennes.

Les prévenus nient les faits

Âgés de 20 et 21 ans, cet étudiant à l'école nationale des statistiques, et cette étudiante en pharmacie sont soupçonnés de violences en réunion sur les vigiles du Mama Shelter, de dégradations sur l'établissement et d'attroupement en vue de préparer des violences. Côte à côte à la barre, les deux prévenus récitent quasiment par cœur la même chose : "Ce soir-là, j'ai voulu exercer mon droit de manifester. J'ai suivi un cortège depuis la place Sainte-Anne et je me suis retrouvé(e) place des Lices, où j'ai été interpellé(e). Mais je ne me suis pas approché du Mama Shelter. Je n'ai rien fait."

Les deux prévenus insistent, ils disent s'être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. "On passait juste par la place des Lices pour rejoindre les quais", répètent-ils plusieurs fois. "Oui, mais à ce moment-là, vous n'étiez plus dans le cortège, vous participiez à une émeute", souligne le procureur de la République, qui s'appuie sur une vidéo fournie à la police. Le président interroge à son tour : "Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas vu que vous étiez en pleine scène d'émeutes ? Que des projectiles volaient autour de vous, que des gens courraient, criaient ?". Les deux manifestants répondent que leur vision était troublée par les nuages de gaz lacrymogène, "on ne voyait même pas les vigiles, alors je ne sais pas comment eux, ont fait pour nous reconnaître", explique la prévenue, reconnue formellement comme une "casseuse" par certains agents de sécurité de l'hôtel auditionnés.

Une vidéo et des éléments flous

Une vidéo est projetée à l'audience. On y voit environ une cinquantaine de personnes masquées, de nuit, s'en prendre au Mama Shelter, mais difficile de distinguer les deux étudiants, sauf au moment de leur interpellation. "Vous remarquerez que mon client, accusé d'avoir lancé un banc sur un policier au moment de son interpellation, n'a aucun objet en sa possession", lance Me Nicolas Prigent. "Effectivement", acquiesce le procureur. "On dirait un filet de pêche, on interpelle au hasard la personne qui court le moins vite", ajoute Me Olivier Pacheu. La vidéo sert de défense aux prévenus, mais aussi de preuve à l'avocat des parties civiles, Me Jérôme Stephan. "Vous dites que vous étiez en fin de cortège, mais sur la vidéo, vous êtes en première ligne. Votre présence, en elle-même, a conduit à la violence, aux dégradations. Finalement, qui a fait quoi m'importe peu", déclare l'avocat.

Les deux prévenus refusent de répondre aux questions concernant leur personnalité. Ils parlent des faits, et reconnaissent participer à de nombreuses manifestations ainsi qu'aux assemblées générales organisées par des étudiants de Rennes 2. Leur casier est vierge. Leurs avocats ne s'attendaient donc pas à une réquisition "si lourde du parquet". Le procureur requiert dix mois de prison à l'encontre des deux étudiants, ainsi que deux ans d'interdiction de manifester. "On se base sur des éléments flous, il y a des doutes partout dans ce dossier, donc la seule solution juridique, c'est la relaxe. Il y a un inversement des choses, on voit que des personnes ont été interpellées au hasard, et qu'ensuite, on tente de trouver des éléments, c'est arbitraire et inquiétant", réagit Me Prigent, avocat du prévenu, en sortie d'audience.

La décision du tribunal sera connue le 15 mai prochain.