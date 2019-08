Rennes : 18 excès de vitesse relevés en deux heures sur la rocade

Rennes, France

Soyez prudents sur les routes en ce week-end chargé. Ce samedi 3 août est classé comme "le plus difficile de l'été" par Bison Futé. La journée est classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Policiers et gendarmes veillent sur votre sécurité.

Un excès de vitesse à 139 km/h au lieu de 90

A Rennes, ce vendredi 2 août, de 16h à 18h, 18 contraventions ont été dressées pour des excès de vitesse sur une portion de rocade limitée à 90km/h (entre le rond point des Longchamps et celui de Maurepas). L'un des automobilistes, un Parisien d'une cinquantaine d'années, s'est même vu retirer son permis. Il rejoignait le Finistère et roulait à 139km/h. Ce vacanciers a terminé son trajet comme passager. Un contrevenant allemand en route pour le Finistère a également dû s’acquitter d'une amende sur place.