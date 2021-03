Rennes : 200 personnes mobilisées à Cleunay, pour dénoncer l'insécurité liée au trafic de drogue

"Ce trafic de drogue se déroule depuis des mois à la vue de tous, devant la supérette Carrefour City, mais nous-aussi on veut se montrer aujourd'hui et dire qu'on en a marre," explique Yvon, un habitant du quartier Cleunay de Rennes, venu participé à la marche ce vendredi 19 mars. Il habite le quartier depuis vingt ans et a vu la situation se dégrader.

Jo, réside ici depuis les années 80, elle s'inquiète aujourd'hui pour son petit-fis de 14 ans "il va au collège seul chaque jour, et je ne sais pas qui il peut rencontrer sur son trajet. Je ne vis plus aujourd'hui avec la même sérénité" confie cette habitante.

"On ne veut pas être oubliés dans quelques jours, quand on ne parlera plus de nous"

Cette marche est partie de l'école Champion-de-Cicé, située à une centaine de mètres du lieu de la fusillade qui a fait un mort et un blessé, mercredi 17 mars. Les 200 participants ont défilé dans le quartier, sans slogans, ni banderoles. "En tant que parents d'élèves, on attend surtout que tous les efforts soient faits pour apaiser et sécuriser le quartier, même si on sait que ces phénomènes de trafic de drogue existent ailleurs" estime Guislaine. Les parents d'élèves, à l'initiative de cette marche ne veulent pas être "oubliés".