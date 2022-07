Rennes : 4 hommes interpellés après la découverte du corps d'un homme dans le parc des Gayeulles

Un homme de 31 ans a été poignardé au cours d'une rixe dans le parc des Gayeulles à Rennes (Ille-et-Vilaine), dans la nuit de mardi à mercredi. Il a reçu deux coups de poignards à l'abdomen et un à la cuisse. 4 personnes dont 3 frères sont en garde à vue. Ils ont entre 23 et 35 ans.

Selon le procureur de Rennes, la scène se déroule au cours d'une soirée arrosée, organisée par des membres de la communauté tunisienne. Peu avant minuit, une bagarre éclate, opposant la victime et un autre homme. Ce dernier s'éloigne du parc et revient quelques instants plus tard, accompagné de ses deux frères et d'un autre homme. Le groupe, s'en prend violemment à la victime, qui est tabassée avant d'être touché de deux coups de poignards à l'abdomen et à la cuisse. Les agresseurs prennent alors la fuite. A l'arrivée des secours, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire et il a succombé à ses blessures

L'enquête ouverte pour homicide volontaire est confiée à la police judiciaire de Rennes.