Rennes : 40 000 foyers privés d'électricité tôt mardi matin

Dans le sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) et dans plusieurs communes limitrophes, 40 000 foyers ont été privés d'électricité ce mardi matin en raison d'un incident dans un poste électrique. Tout est rentré dans l'ordre vers 9h 30.

40 000 foyers privés d'électricité mardi matin dans le sud de Rennes et dans les communes limitrophes

Une coupure d’électricité a touché 40 000 foyers dans le sud de Rennes, ainsi qu'à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Saint-Erblon et Chartres-de-Bretagne ce mardi matin 8 septembre à partir de 7h 30. Un incident dans un poste électrique est en cause indique RTE Ouest, le réseau de transports de l'électricité. La circulation des trains a été aussi perturbée à la fois sur les TGV et les TER. L'électricité a été rétablie pour les derniers foyers vers 9h 30.