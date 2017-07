5 ans après le meurtre de leur fils, les parents de Kylian témoignent : "Nous n'avons pas de haine"

Kylian,13 ans, est mort le 22 juin 2012, étranglé par un autre élève dans la cour du collège de Cleunay à Rennes. L'auteur des violences est jugé à partir de ce mercredi devant la cour d'assises des mineurs. Les parents de Kylian, meurtris, témoignent au micro de France Bleu Armorique.

"Kylian était un garçon souriant, très bon élève, généreux, respectueux" témoigne sa maman Sylvie. Avec Thierry le père de Kylian, ils ont reçu de très nombreux messages depuis quelques jours, "pour nous soutenir, pour nous dire qu'on est très courageux". Le couple et leur deuxième enfant Nathan sont toujours meurtris. Le 22 juin 2012, Kylian, 13 ans meurt étranglé par un autre élève du collège, âgé de 16 ans. Tout s'est passé très vite ce matin-là dans la cour de récréation. Après une altercation verbale dans les toilettes pour un "mauvais regard", les deux adolescents sont sortis dans la cour. Kylian a été frappé au visage, puis, alors qu'il était au sol, son agresseur lui a serré le cou. Kylian a été immédiatement hospitalisé, il est décédé quelques heures plus tard. L'agresseur lui a été interpellé puis incarcéré.

"Quand je me remets à penser aux circonstances de sa mort, j'ai mal" témoigne Sylvie," depuis cinq ans, nous vivons un enfer." Le petit frère de Kylian est aujourd'hui âgé de 10 ans, il s'appelle Nathan. Ses parents, Sylvie et Thierry veulent remonter la pente, "pour lui". Le procès va les y aider, et leur permettre "de se reconstruire" espère Thierry. "Les jurés vont entendre notre peine. J'ai de la colère, mais pas de haine" ajoute Sylvie qui explique que le couple a toujours élevé ses enfants dans le respect des autres, dans la non-violence. "Nous avons toujours dit à Nathan, que ce n'était pas à nous, mais à la justice de faire son travail.

"Nous n'avons pas de haine" - Sylvie, la mère de Kylian Copier

Le procès nous aidera à nous reconstruire" - Thierry, le père de Kylian Copier

Le procès se tiendra à huis clos à partir de ce mercredi matin. Pour l'avocat général "l'agresseur n'a pas agi en légitime défense". Selon l'accusation, le jeune homme a fait preuve d'une "violence démesurée". Un collégien témoigne, " sur son visage, on lisait sa détermination". De nationalité tchétchène, cet adolescent, âgé de 16 ans est arrivé en France avec ses parents, qui avaient des postes à responsabilité dans leur pays d'origine. "Il n'a pas eu intention de tuer" argumente son avocat, Me Antoine Vey. Agé de 21 ans, le jeune homme a fait deux ans de détention, et comparaîtra libre. Il risque 20 ans de prison si l'excuse de minorité est reconnue. Le procès se tiendra devant la cour d'assises des mineurs jusqu'à vendredi.