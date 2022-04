Rennes : à Villejean, des policiers visés par des projectiles après l'interpellation d'un jeune homme

C'est au cours d'une opération de police anti-stupéfiants dans le quartier Villejean à Rennes, que les policiers sont d'abord pris à partie, jeudi 21 avril, peu avant 17 heures. Les agents contrôlent un jeune de 17 ans, rue bourbonnais. Rapidement, un groupe d'une dizaine de jeunes se montre "_hostile aux policiers_" indique une source policière. Des insultes sont lancées. Le jeune homme, soumis au contrôle d'identité, est finalement interpellé.

Poubelles incendiées et jets de projectiles

Plus tard, dans la soirée, vers minuit et demi, pompiers et policiers sont appelés pour une vingtaine de feux de poubelles dans plusieurs rues du quartier. "Des barricades sont installées dans certaines rues", précise la source policière. Des patrouilles de police sont visées par des projectiles. Des fonctionnaires font face à une quinzaine de jeunes, portant des capuches et des vêtements noirs, dissimulant ainsi leurs visages.

Un jeune majeur en garde à vue

Peu avant deux heures du matin, deux jeunes sont interpellés. L'un des deux est remis en liberté. Le second est placé en garde à vue, pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Il a 18 ans depuis quelques jours seulement. Il est déjà connu des services de police.