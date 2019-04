Rennes : accident impressionnant mais sans gravité devant le TNB

Rennes, France

Plus de peur que de mal. Un accident de voiture peu banal et impressionnant à eu lieu ce mardi 16 avril un peu avant midi à Rennes. Un véhicule s'est encastré dans les barrières de sécurité du trottoir devant le Théâtre National de Bretagne à l'angle de la rue Saint-Hélier et de l'avenue Janvier.

Plus de peur que de mal, accident impressionnant devant le TNB à Rennes. Perte de contrôle d'un véhicule qui s'est retrouvé sur le trottoir.

Le couple d'octogenaire à l'intérieur n'est pas blessé, mais choqué pic.twitter.com/XCizxCielD — FB Armorique (@bleuarmorique) April 16, 2019

Les dépanneurs ont eu un peu de mal à retirer la voiture encastrée © Radio France - Maxime Bossonney

Il semble que le conducteur, en provenance de l'avenue Janvier, ait perdu le contrôle du véhicule à boîte automatique, traversé le passage piéton avant de s'encastrer dans les barrière, entraînant au passage des poteaux fixes ainsi que des poubelles.

Les dégâts ne sont que matériels, le couple d'octogénaires à bord n'est pas blessé. Choqué ils ont tout de même été transporté pour un contrôle au CHU Pontchaillou de Rennes.

De plus, par miracle, aucun piéton ne traversait à ce moment là, ou était sur le trottoir.