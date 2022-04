Ce mercredi 13 avril 2022, une antenne de l'Agrasc, une administration qui travaille en coopération avec les juridictions, a ouvert à Rennes. Son objectif est de simplifier les procédures d'un certain type de peine : la saisie et la confiscation de biens.

Une nouvelle administration à Rennes pour "attaquer les criminels et délinquants au portefeuille"

"Attaquer les délinquants et les criminels au portefeuille" : c'est l'objectif de l'Agrasc. Cette administration a ouvert, ce mercredi 13 avril 2022, une antenne à Rennes (Ille-et-Vilaine). L'objectif est de simplifier les procédures d'un certain type de peine : la saisie et la confiscation de biens. Pour cette occasion, elle a organisé une vente flash de quatre véhicules saisis, qui ont été vendus pour une somme totale de 338.000 euros.

Des voitures de luxe, des bijoux ou de la cryptomonnaie

Cette nouvelle antenne va travailler en coopération avec les Cours d'appel de Rennes, Angers, Caen et Poitiers. En clair, elle sera compétente pour des affaires qui relèvent d'une Cour d'Appel sur un territoire qui s'étend de Deauville à Saintes. L'idée est de multiplier la peine de saisie et de confiscation de biens.

Cette peine consiste à déposséder un délinquant ou un criminel d'un certain nombre de biens matériels ou immatériels. "Ça peut être une voiture de luxe, des bijoux, un vélo ou même un troupeau de bovins", explique Frédéric Benet-Chambellan, procureur général de la Cour d'Appel de Rennes et président du Conseil d'administration de l'Agrasc. La vente flash réalisée ce mercredi a mis aux enchères quatre véhicules : une Lamborghini, une Tesla, une Mercedes décapotable et une fourgonnette.

Une peine efficace pour les grands criminels

L'Agrasc ne cible pas ceux qui, par exemple, ne remboursent pas leurs dettes, mais plutôt les criminels attirés par l'argent : ceux qui commettent de grands cambriolages, qui fraudent à grande échelle ou qui sont à la tête de réseaux de prostitution ou de drogue. Pour eux, cette peine est très efficace, selon Frédéric Benet-Chambellan. "On est face à une population qui a intégré le fait qu'elle allait passer une partie de sa vie en détention, explique le procureur général. Et, paradoxalement, elle accepte ça très bien. En revanche, supprimer les biens qui lui assurent, en sortant de prison, une belle vie, est très dissuasif."

Pour les délinquants, comme les voleurs à la roulotte, la confiscation de biens a une visée éducative. "C'est pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait ne mérite pas une peine de prison mais reste inacceptable, poursuit Frédéric Benet-Chambellan. Là, on va prendre des objets auxquels les délinquants sont attachés."

L'année dernière, la Cour d'Appel de Rennes a confisqué l'équivalent de 6 millions d'euros. C'est deux fois plus que les années précédentes. L'Agrasc espère conserver et démultiplier cette dynamique.