Rennes : Alma fermé, bus arrêtés, manif interdite, drones en surveillance

Les bus de Rennes et de la Métropole ne circulent plus après 21h.

Après une nuit marquée par des dégradations , notamment dans le quartier du Blosne, plusieurs mesures sont prises à Rennes. De l'arrêt des bus à 21h, à l'interdiction d'une manifestation, en passant par l'autorisation de survol de drones.

Après un appel à rassemblement sur les réseaux sociaux et la présence d'une centaine de jeunes dans la galerie, le centre commercial Alma à Rennes a fermé plus tôt en fin d'après-midi. Mesure identique pour le Carrefour Market de la dalle Kennedy à Villejean, ainsi que les centres Colombier et 3 soleils.

Pour éviter les violences contre les passagers et les dégradation de bus, sur directive nationale, les transports en commun arrêteront leurs activités à 21h ce vendredi. Le métro en revanche circule normalement.

Par ailleurs, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interdit l’appel à rassemblement, non déclaré, "contre le racisme et les violences policières", prévu place Saint-Anne, ce vendredi, à 20h30.

Autres interdictions prises par la préfecture ce vendredi 30 juin, l'achat, la vente, l'utilisation et le port d'articles pyrotechniques, notamment les fameux mortiers d'artifice, largement utilisés ces derniers jours. Dans le même esprit, le transport de mélanges dangereux et inflammables est aussi interdit.

Deux drones munis de caméra sont autorisés à survoler et filmer Rennes et Saint-Jacques de la Lande.