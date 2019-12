Rennes : après les coups de feu tirés par un lycéen, l'auteur de la vidéo témoigne

Rennes, France

La scène est impressionnante. En pleine journée, vendredi 20 décembre, près de l'Eglise de la Toussaint, alors que deux adolescents se bagarrent, un troisième dégaine une arme à feu puis tire en l'air à deux reprises. Partagée sur twitter comme nous vous le révélions samedi, la vidéo devient virale. Quelques jours après sa diffusion, elle compte déjà près de sept millions de visionnages.

Benjamin*, l'auteur de la vidéo, raconte : "deux élèves en seconde au lycée Emile Zola de Rennes se sont donnés rendez-vous près du lycée pour se battre. Puis _le copain de l'un d'eux que je ne connais que de vue a sorti une arme et s'est mis à tirer en l'air_." Surpris, les deux adolescents se séparent. On entend un cri, quelques jeunes s'enfuient en courant, mais la plupart reste calme. La vidéo s'arrête là. "On a été choqué bien sûr mais on savait qu'il n'allait pas tirer sur l'un de nous donc on était pas très inquiet. Les bagarres entre lycéens ça arrive souvent, mais jamais on avait vu une arme à feu sortir, ça c'est inquiétant."

Selon l'auteur de la vidéo, l'adolescent armé serait un élève du lycée Saint-Martin à Rennes. On ignore encore si l'arme était factice ou s'il s'agissait d'une arme réelle munie de balles à blanc.

Quelques minutes après les faits, le jeune tireur est interpellé par la police puis embarqué au poste. Lundi 23 décembre au soir, il était toujours entendu par les services de police.

*Prénom d'emprunt