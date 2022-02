Rennes : après un différend sur la rocade, les occupants d'une voiture agressés au tesson de bouteille

L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital en urgence absolue ce samedi 4 février, peu après 20 heures : trois hommes d'une vingtaine d'années ont été agressés à Rennes, quartier du Blosne, après un différend avec les occupants d'une autre voiture sur la rocade.

Coups de tesson de bouteille au visage

Peu avant 20 heures, les trois jeunes jeunes sont sur la rocade, à bord d'une voiture. Une autre voiture les suit de près, avec les pleins phares. Ils finissent par prendre la sortie au niveau du centre commercial Rennes Alma.

C'est sur l'avenue Henri Fréville que le premier conducteur s'arrête ; il sort avec les deux autres occupants de la voiture pour demander au poursuivant d'arrêter de les suivre. Plusieurs hommes sortent de l'autre véhicule et les agressent à coups de tesson de bouteille.

L'un des agressés, 20 ans, et gravement touché au visage et au thorax. Les deux autres, 22 et 26 ans, sont légèrement blessés. Les agresseurs ont pris la fuite.