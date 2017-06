Rennes : un enfant de 11 ans arrêté au volant d'une voiture

Un enfant de 11 ans a été interpellé le 6 juin à Rennes, au volant d'une voiture. Il a expliqué aux policiers qu'il venait de fuguer de chez lui.

Le 6 juin, vers 20 heures, les policiers de la BAC patrouillent comme ils le font régulièrement dans la ville, le soir. En arrivant dans le quartier de Maurepas, au nord-est de la ville, ils aperçoivent une voiture un peu étrange : elle accélère, elle freine d'un coup et fait des dérapages contrôlés.

Les agents de la BAC sortent les gyrophares, poursuivent la Clio et parviennent à l'arrêter. Mais le conducteur ouvre la portière et prend la fuite. Finalement, il sera rapidement rattrapé. À ce moment-là, les policiers se rendent compte de son allure juvénile. Une fois au commissariat, le garçon avoue : il n'a que onze ans et vient de fuguer de chez ses parents. La voiture utilisée aurait été empruntée par son grand frère à une adulte du quartier. On ne sait pas comment le petit a pu s'en emparer.

Le garçon de 11 ans, n'a pas fait de dégâts ni de victimes. Vu son jeune âge, il ne sera pas jugé. Il a été confié directement aux services sociaux.