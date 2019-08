Rennes : cinq chasseurs condamnés pour violences sur des militants du collectif Abolissons la vénerie

Rennes

Le tribunal correctionnel de Rennes estime que les cinq chasseurs sont coupables de violences à l'encontre de deux militants du collectif AVA, (Abolissons la vénerie aujourd'hui) en forêt de Paimpont, en février dernier. Lors d'une chasse à courre, deux militants ont été violentés, l'une des deux a eu la tête maintenue dans l'eau pendant quelques minutes. Son collègue qui cherchait à s'interposer a été plaqué au sol et a eu le cou serré à plusieurs reprises. Pour ces faits, le tribunal a condamné les cinq chasseurs à des peines de prison avec sursis de 6 à 10 mois. Ils écopent également d'interdiction de chasse pendant 8 mois à un an. Lors du procès, le 16 juillet dernier, le parquet avait réclamé des peines jusqu'à 14 mois de prison avec sursis. Les cinq chasseurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils faisaient appel de cette décision.