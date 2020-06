Rennes : condamné pour avoir agressé sexuellement sa collègue

Ce soir-là, après une nuit en discothèque, les deux collègues qui travaillent dans le même magasin de vêtements, terminent la soirée dans un appartement où ils sont invités à dormir. Les deux jeunes gens se retrouvent dans le même canapé. "Il n'y avait pas d'ambigüité, je venais de me pacser et Anthony avait une petite amie" explique Mathilde. Le jeune homme propose un massage et dégrafe le soutien-gorge de la jeune femme. "Je lui ai clairement dit non" explique la jeune femme qui finit par s'endormir. Mais elle est réveillée en sursaut, alors que le jeune homme la pénètre avec ses doigts. La jeune femme reste tétanisée. Quelques heures plus tard, Anthony lui envoie des textos. "désolé je ne voulais pas te faire de mal ".

Des SMS qui signent un aveu

Ces SMS, signent des aveux estime l'accusation. Le jeune homme, lui, explique que s'il s'excuse, c'est parce qu'il savait qu'elle a avait trompé son ami, et qu'il culpabilisait lui-aussi d'avoir trahi la confiance de sa petite amie. Le tribunal semble peu convaincu par cette version. Cette soirée, c'était il y a deux ans, le 15 juillet 2018. Depuis la jeune victime reste profondément traumatisée, elle a pris 25 kilos, souffre de troubles du sommeil. A l'audience, Anthony réaffirme que la jeune femme n'a jamais formulé de refus. Ma cliente n'a aucun intérêt à avoir menti indique son avocate, Maître Lozachmeur. La présidente lance au jeune homme, "vous croyez vraiment qu'on en serait là, devant ce tribunal si cette jeune femme avait été consentante ?" Le tribunal condamne le jeune homme à 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. Un aménagement de peine avec bracelet électronique sera proposé.