Rennes : couteau de chasse en main, il menace son voisin

Rennes, France

Les faits se sont déroulés mardi 23 avril un peu après 18h00 dans un immeuble de la rue de l'Alma à Rennes. Excédé par le bruit dans l'appartement du dessous, un locataire demande à plusieurs reprises à sa voisine de cesser les nuisances sonores. Après plusieurs injonctions, le locataire descend une dernière fois, mais il est reçu par le petit ami de sa voisine, couteau de chasse en main, et peu enclin à discuter.

Jugé en fin d'année

Plusieurs menaces et insultes sont échangées entre les deux hommes, et l'altercation se poursuit dans la rue. Alerté, un gendarme en civil intervient et demande à l'homme menaçant de se calmer. Celui-ci refuse et menace le militaire avec son couteau.

La police, alertée par des riverains, arrive alors sur place et interpelle le jeune homme de 27 ans. Il n'est pas connu des services de police et sera présenté en fin d'année devant le tribunal correctionnel pour violences avec arme blanche. Heureusement, personne n'a été blessé lors de ces violents échanges.