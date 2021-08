Rennes : une voiture de police s'encastre dans la vitrine d'un fleuriste au retour d'une intervention

Lundi 16 août, une voiture de la Brigade anticriminalité rentre au commissariat central de Rennes après une intervention dans le quartier du Blosne, avec à son bord, un homme interpellé. A l'angle de la rue de Châtillon et du boulevard Louis Volclair, vers 16h15, l'homme devient violent, tente de se débattre et se met à crier. Les policiers activent alors la sirène et le gyrophare. Quand le conducteur tente de freiner, il constate une défaillance technique : les freins ne fonctionnent pas. Le véhicule finit sa course et s'encastre dans la vitrine du fleuriste "Au jardin d'Alicante", comme le révèle Actu.fr.

Le policier au volant est blessé au niveau des cervicales et dans le haut du dos.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade accident. Une expertise technique va également être réalisée sur la voiture.