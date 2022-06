Rennes : des coups de feu tirés dans le quartier de Maurepas

Des tirs à l'arme automatique ont été entendus ce vendredi 24 juin 2022 en milieu d'après-midi dans le quartier de Maurepas à Rennes. Le procureur de la République, Philippe Astruc, confirme des informations publiées par Ouest France. Les faits se sont produits dans un parc situé sur l'allée de Brno à proximité du lieu où a été tué un homme de 28 ans le lundi 13 juin dernier. Deux hommes auraient pris la fuite, selon notre confrère. Il n'y a pas eu de blessés.

Ce quartier sensible du nord-est de Rennes est en proie à la violence depuis plusieurs semaines. Vendredi 10 juin, une rixe a éclaté et un homme a été blessé par un coup de couteau. Quelques heures plus tard, des coups de feu ont été tirés sur un immeuble de la rue de la Motte-Brûlon.