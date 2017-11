Rennes : des incendies à répétition pour la nuit d'Halloween

Une nuit d'Halloween agitée à Rennes. Des voitures ont été incendiées dans les quartiers sans compter les feux de poubelles.

Les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit d'Halloween à Rennes. Tout d'abord dans le quartier du Blosne, au sud de la ville, ils sont intervenus dans un parking souterrain de la rue des Asturies pour éteindre les flammes. Sur place, 3 voitures, une moto et un vélo étaient en train de bruler. Au même moment, un autre incendie de 2 voitures s'est déclaré dans le quartier de Maurepas, au nord-est de Rennes avec dans les 2 cas des feux de poubelles. 14 feux de containers sont recensés à Villejean, le Blosne et Maurepas. Au total, les pompiers ont effectué 18 interventions entre 19h30 ce mardi soir.et 5h00 ce mercredi matin. La police n'a pour l'instant procédé à aucune interpellation.

Moins agitée qu'en 2016.

L'an dernier, la nuit d'Halloween avait aussi été agitée avec le même mode opératoire, c'est à dire des feux de poubelles et de voitures. Mais en plus, des projectiles avaient été lancés sur des bus et des voitures de police.