Rennes : des matraques et des pistolets d'alarme retrouvées chez un dealer âgé de 17 ans

Les policiers rennais ont interpellé un jeune trafiquant de drogue âgé de 17 ans, ce mardi. Ils ont découvert à son domicile des pistolets d'alarme, des matraques et des bombes de gaz lacrymogène.

Rennes, France

Le jeune dealer était surveillé par une patrouille depuis plusieurs heures ce mardi à rennes, dans le quartier Bréquigny. Pris en flagrant de délit de vente de cannabis, il a finalement été interpellé par une équipe de la brigade anti-criminalité, en possession de 44 grammes de résine de cannabis et 20 grammes d'herbe, ainsi qu'une centaine d'euros. Pendant sa garde à vue, les policiers ont perquisitionné à son domicile et ont découvert des pistolets à alarme, des matraques et des bombes de gaz lacrymogènes. Le jeune homme a été présenté à un magistrat ce jeudi matin en vue de poursuites judiciaires.