Rennes : des peines de prison ferme pour les agresseurs de deux motards de la police

Lors d'une manifestation non autorisée à Rennes, un motard de la police avait dû sortir son arme de service alors qu'il était encerclé par sept militants radicaux. Sa collègue avait aussi subi des coups. Cinq manifestants comparaissaient ce mercredi. Des peines de prison ont été prononcées.

Le 27 avril dernier sur le pont de l'Alma à Rennes, lors d'une manifestation "Ni Le Pen, ni Macron" organisée entre les deux tours de la présidentielle, un motard de la police avait dû sortir son arme de service, sans ouvrir le feu, alors qu'il venait de subir des coups de la part de manifestants radicaux. Sa collègue également motard avait été aussi agressée juste avant. Ce mercredi 5 manifestants radicaux, âgés de 23 à 31 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Rennes; 2 d'entre eux sont détenus. Ils avaient été interpellés le 30 mai dernier à leur domicile.

Surveillance sous bracelet

Des peines de 9 mois de prison ferme ont été prononcées à l'encontre de 3 d'entre eux reconnus coupables de "violences avec arme et en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique". Ils ont accepté leur placement sous surveillance électronique. Ils écopent en outre de 3 ans d'interdiction de manifester à Rennes. Un autre, âgé de 23 ans, et qui était muni lors de la manifestation d'un flexible de douche, a été condamné à 12 mois de prison ferme; il reste en détention. Une relaxe a été prononcée à l'encontre du 5è prévenu faute de preuves suffisantes.

"J'ai cru qu'il allait mourir".

Les 2 motards policiers, parties civiles, témoignent durant le procès. Ils sont chargés de sécuriser cette manifestation violente qui n'avait pas été autorisée par la préfecture. Le policier raconte calmement à la présidente du tribunal la violence qu'il doit subir durant la manifestation alors qu'il se trouve encerclé par des militants radicaux : "Je ressens les impacts de coups sur mon casque et dans mon dos" alors qu'il est encore sur sa moto. "Les agresseurs sont dans mon dos, je ne les vois pas". Le fonctionnaire reçoit plusieurs coups, de pied, de poing, mais aussi d'autres provenant d'un flexible de douche. Les agresseurs sont habillés de sweats noirs avec capuche, leurs visages étant dissimulés parfois par des masques ou des tissus. Le policier, qui est descendu de moto, sort alors son arme "seul moyen pour me protéger" explique-t-il. Sa collègue est encore très marquée par les évènements : "quand je les ai vu se jeter sur mon collègue, j'ai cru qu'il allait mourir; j'ai paniqué..on s'est fait agresser gratuitement". La policière est encore très marquée et fait l'objet d'un suivi psychologique

Les parties civiles ont été jugées recevables par le tribunal qui condamne les 5 prévenus à leur verser des dommages et intérêts.