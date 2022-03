Rennes : des policiers de la BAC pris à partie lors d'une arrestation dans le quartier de Maurepas

Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé, à Rennes, mardi soir et est convoqué prochainement en justice. Mardi, vers 21h10, les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) interpellent un automobiliste, avenue de Rochester, dans le quartier de Maurepas. L'homme n'est pas titulaire de son permis de conduire. Un passager tente de s'enfuir mais est finalement rattrapé par les agents, tandis que le conducteur se rebelle, donne des coups de poings et de pieds et mord trois policiers, dont un jusqu'au sang indique une source policière.

L'homme est finalement maîtrisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique (Taser). Durant l'interpellation, le suspect a également appelé à son secours des personnes se trouvant à proximité. Mis en difficulté, les policiers ont dû user de gaz lacrymogène pour se dégager. L'automobiliste, à l'issue de sa garde à vue, a été présenté au parquet de Rennes. "Sans antécédent judiciaire", selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, il est convoqué devant le tribunal correctionnel au mois d'août, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.