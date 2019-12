Rennes : des syndicats étudiants accusent des vigiles du Crous de violence

Rennes, France

Vers 12h30 ce mercredi 04 décembre, une quarantaine d'étudiants participent à une opération "Resto'U gratuit" au restaurant universitaire Le Métronome sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2. C'est la troisième opération de ce genre depuis quelques semaines afin de dénoncer la précarité étudiante.

Mais cette fois-ci, le Crous a fait appel à des vigiles afin de maintenir le calme et l'ordre dans le restaurant. Selon trois syndicats étudiant (Solidaires étudiant-e-s, Armée de Dumbledore, FSE), ces mêmes vigiles s'en seraient pris à plusieurs étudiants, en les repoussant violemment à l'extérieur du bâtiment. Certains étudiants parlent de bousculades, de tentative d'étranglement, de coups et d'insultes de la part de plusieurs vigiles. Nous n'avons pas réussi à contacter le CROUS sur ce sujet, les services n'étaient pas joignables ce mercredi après-midi.

Les organisations syndicales dénoncent et condamnent dans un communiqué ces violences et parlent de "répression inédite d’un mouvement légitime de lutte contre la précarité étudiante". Ces syndicats étudiant demandent d'ailleurs à être reçus par le recteur d’académie et le directeur du CROUS de Rennes".