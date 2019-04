Rennes : des tags anti musulmans sur plusieurs lieux de culte

Rennes, France

Des tags antimusulmans ont été découverts sur les murs de trois lieux de culte islamique ce lundi 15 avril à Rennes : le centre culturel islamique du Blosne, celui de la rue de Fougères et le centre Avicenne de Villejean. "88 Nic les Mus", "go home" et un troisième tag représentant les symboles religieux chrétien, juif et musulman avec la phrase "Non merci" ont été inscrits sur ces bâtiments.

"C'est obscène et lâche" - Mohamed Zaidouni

"Les fidèles ont découvert ces inscriptions au moment de la prière du matin vers 6h. On suppose que cela a été fait pendant la nuit," explique Mohamed Zaidouni, président du conseil régional du culte musulman (CRCM) de Bretagne. "C'est obscène et lâche. Nous ne pouvons pas admettre ces actes alors que la communauté vit en cohérence avec le reste de la population. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre nous, alors que nous sommes fiers d'appartenir à ce beau pays. Nous sommes choqués."

Une autre inscription a été découverte sur le mur du centre culturel. © Radio France - Cédric Hermen

"Chaque fois que des élections approchent, les maux de la France viennent de l'Islam" - Abdallah Zekri

Le CRCM de Bretagne va porter plainte. "J'ai déjà exprimé mon inquiétude lors de l'attaque des deux mosquées en Nouvelle-Zélande et à l'approche du ramadan j'ai demandé une surveillance accrue de la police." Les tags devraient être nettoyés mardi matin quand la police aura réalisé toutes les vérifications nécessaires. "Je suis habitué, cela fait huit ans que j'occupe ces fonctions. Chaque fois que des élections approchent, les maux de la France viennent de l'islam et des musulmans" confie Abdallah Zekri du Conseil français du culte musulman à l'Agence France Presse.