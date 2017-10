Rennes: des tirs au plomb sur un bus du réseau Star

Un bus de la ligne C2 a été visé par des tirs au plomb, jeudi soir. Les plombs ont traversé deux vitres et ont été retrouvés dans le véhicule. Il n'y a pas eu de blessés. La société Keolis, gestionnaire du réseau a porté plainte.

Il y a quatre personnes, en plus du conducteur, à bord du bus de la ligne C2, ce jeudi soir vers 23h. Un peu avant l' arrêt Anatole France, deux impacts sont entendus. Les passagers constatent que deux vitres sont étoilées, touchées par ce qu'ils pensent d'abord être des projectiles. Le bus est arrêté un peu plus loin et des agents de la société Keolis découvrent des plombs à l'intérieur du véhicule. Thibault était assis face à une des vitres. Rétrospectivement, l' étudiant en droit se dit qu'il a eu de la chance: "Qu'on puisse tirer sur un bus, c'est dingue!".

Thibault: "J'étais juste en face de la vitre..." Copier

Les bus à l'arrêt à Rennes © Maxppp - David Ademas

"Vous voulez rentrer chez vous tranquillement et vous vous prenez un plomb!

Ce tir arrive en plein conflit entre les syndicats de Keolis et leur direction, et Rennes Métropole. Les personnels dénoncent la multiplication des agressions verbales et physiques dans les bus et réclament une police des transports. Le 13 octobre, 80% des conducteurs, selon la CGT, ont débrayé. Pour Gérard Foreau, délégué du personnel CGT Keolis, il y a une escalade: "On nous dit de ne pas dramatiser mais vous vous rendez-compte, vous voulez rentrer chez vous tranquillement et vous vous prenez un plomb!".

Gérard Foreau: "C'est grave!..." Copier

Les syndicats de Keolis appellent à une nouvelle journée de mobilisation en novembre. Une lettre ouverte va être adressée à la direction, la maire de Rennes, Rennes Métropole et la préfecture. De son côté, la société de transports a porté plainte. Une enquête est en cours.