Rennes : des voitures de police banalisées dégradées lors d'une intervention anti-drogue au Blosne

"C'est vraiment inquiétant ce qui se passe dans les quartiers rennais" confie David Levaeau, de SGP Police, FO. Ce mardi matin, vers 6 heures du matin, des policiers menaient une opération anti-drogue, place du Banat, dans le quartier du Blosne à Rennes. Deux voitures ont été dégradés. Une information révélée par le Mensuel de Rennes, et confirmée par nos sources. Les véhicules dégradés sont des voitures banalisées, un véhicule Ford Break et une 308, deux voitures qui appartiennent à la brigade canine et à la PJ. L'un des deux véhicules a eu le pare-brise brisé, et les quatre pneus crevés. L'autre a eu les deux pneus crevés.

Des jeunes voulaient en découdre

Cinq à six jeunes étaient présents sur-place. Ils sont venus au contact des forces de l’ordre, et les ont provoqués, "ils voulaient en découdre" ajoute le syndicaliste. "On voit rarement ce type d'attitude à 6 heures du matin". Ces faits interviennent quelques jours après les coups de feu tirés dans le quartier Maurepas et Villejean.