Rennes : à 72 ans, il dealait de la drogue dans les PMU de la ville

Deux ans et demi de prison pour un homme de 72 ans à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce septuagénaire originaire d'Albanie était le fournisseur de drogue d'une vingtaine de consommateurs. La transaction avait généralement lieu dans des PMU de la ville.

Rennes, France

Voilà un profil inhabituel pour les policiers de la brigade des stupéfiants de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce mardi 4 février, ils ont procédé a l'interpellation d'un homme de 72 ans. Celui-ci était à l'origine d'un trafic de cocaïne, d’héroïne et de cannabis. Le septuagénaire donnait rendez-vous a ses clients dans des PMU.

Une vingtaine de clients

C'est grâce a une indiscrétion que les policiers rennais ont eu vent de cette pratique en octobre dernier. Ils apprennent qu'un homme d'un certain âge écoule de la drogue quartier Villejean. Une enquête de voisinage confirme le profil du trafiquant qu'ils surveillent pendant plusieurs semaines. Ils découvrent que l'homme est associé a une autre revendeur de 50 ans. Lui aussi Albanais et déjà bien connu des services de police.

Lors des perquisitions à leur domiciles respectifs, les policiers ne retrouvent pas de drogue mais 900 euros en liquide. Le complice n'est pas passé par la case tribunal, mais directement par la case prison. Il avait été condamné dans une autre affaire à quatre ans et demi de prison qu'il n'avait pas effectués. Le septuagénaire a été jugé ce 6 février. Il a écopé de deux ans et demi de prison et a été conduit directement en cellule.