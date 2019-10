Rennes : deux dealers interpellés devant une école primaire du quartier Maurepas

Le trafic des deux hommes de 20 et 43 ans avait été dénoncé par plusieurs parents d'élèves.

Rennes, France

Deux hommes suspectés de vendre de la drogue devant l'école de Trégain dans le quartier Maurepas à Rennes (Ille-et-Vilaine), on été interpellés ce lundi 30 septembre. De nombreux riverains et parents s'étaient plaints de voir un trafic s'installer sous les yeux des enfants. Les deux dealers présumés âgés de 20 et 43 ans pourraient être jugés dès ce jeudi 3 octobre en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Rennes.

Cette opération policière est la première du genre depuis l’arrivée de renforts pour la police de sécurité du quotidien à Maurepas, classé quartier de reconquête républicaine.