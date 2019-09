Rennes : deux étudiants en médecine blessés au cours d'une soirée d'intégration

Rennes, France

C'est l'association amicale des étudiants en médecine et des étudiants de 3ème année qui organisaient cette soirée d'intégration mardi soir. Mais elle a mal tourné. Alors que des étudiants intégrant la 2ème année étaient attachés entre eux et que d'autres leur lançaient notamment de la farine et des oeufs, deux jeunes ont reçu du vinaigre blanc dans les yeux. Il s'agit d'un acide assez dangereux et qui est irritant pour le système oculaire. L'un des deux étudiants a été admis aux urgences ophtalmologiques du CHU. Il n'aura pas de séquelles.

Fermeté du président de Rennes 1

David Alis, le président de l'université de Rennes-1, exprime ce mercredi soir "sa fermeté extrême" après ces incidents et évoque des poursuites disciplinaires. Le responsable de l'association va être convoqué par le doyen de l'Université. afin d'identifier les auteurs.

Un courrier du président

Dans un courrier du lundi 2 septembre adressé aux différents responsables de l'université ainsi qu'aux responsables d'associations d'étudiants, le président David Alis avait rappelé les règles des semaines d'intégration et l'interdiction du bizutage. Le bizutage est d'ailleurs sévèrement puni par le code pénal d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de vulnérabilité de la victime. Une journée de formation et de prévention à destination des associations d'étudiants organisant des événements festifs est d'ailleurs encore prévue cette année.