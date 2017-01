Rennes : deux femmes agressées violemment lundi soir

Deux jeunes femmes ont été agressées violemment à Rennes, lundi soir. La première a été ligotée dans son appartement dans le quartier Jacques Cartier par deux hommes armés. La seconde a été a été frappée dans la rue. L'enquête est confiée à la Police Judiciaire de Rennes.

Lundi soir, dans le hall de son immeuble rue Jacques Cartier, une jeune femme est abordée deux hommes armés d'un couteau, il la contraignent à rejoindre son appartement. La jeune femme est alors frappée, ligotée et baîllonnée, les deux hommes lui dérobent ses cartes de crédit et lui soutire les codes, puis prennent la fuite. La jeune femme réussit à se libérer et à appeler les services de police.

Un peu plus tard dans la soirée, une autre agression a lieu cette fois, près du cimetière de l'Est. Dans la rue, une femme est frappée par deux hommes qui veulent lui dérober son sac. Là encore les deux hommes prennent la fuite. C'est la police judiciaire de Rennes qui est en charge de ces deux affaires. Deux agressions particulièrement violentes, avec un mode opératoire similaire. Pour les enquêteurs, et au vu des descriptions données par les victimes, il s'agit sans doute des deux mêmes agresseurs.