Rennes : deux frères tombent dans un guet-apens en voulant acheter un portable

Intéressés par un téléphone portable en vente sur le site de petites annonces le site Leboncoin, deux frères qui résident dans la métropole rennaise prennent rendez-vous avec le vendeur, à la station de métro Poterie, à Rennes, ce mardi 2 septembre en soirée. En arrivant sur place, le vendeur indique qu'il n'a pas le portable, c'est sa petite amie qui l'a gardé. Le jeune homme propose de monter dans la voiture des deux frères pour la rejoindre.

Le couteau sous la gorge

Une fois installé à l'arrière du véhicule, le vendeur sort un couteau et le place sous la gorge du conducteur. Très menaçant, il indique un parking où se garer et réclame de l'argent. Les deux frères sortent de la voiture pour le lui donner, l'agresseur tente de prendre la fuite avec la voiture. Il n'y arrive pas et décide de prendre la fuite en métro, après avoir asséné plusieurs coups de poings aux deux frères. Des témoins alertent la police. L'agresseur est rapidement identifié sur les images de vidéosurveillance. Il est interpellé à la sortie de la station Triangle. Âgé de 21 ans, cet homme ne réside pas en Ille-et-Vilaine et devant les enquêteurs, il a nié les faits.