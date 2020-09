Après la mort d'un retraité quartier de la Touche à Rennes il y a une semaine, deux personnes ont été interpellées. Un homme et une femme qui ont reconnu avoir tué le vieil homme et avoir mis le feu à son appartement. Ils ont été placés en détention provisoire.

Rennes : deux personnes mises en examen pour meurtre avec actes de torture et de barbarie

Un homme de 63 ans a été retrouvé mort le corps en partie calciné et avec des traces de lacérations dans son appartement au 1 rue Lyautey à Rennes, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2020.

Jeudi 24 septembre, un homme de 32 ans et une femme de 38 ans ont été mis en examen pour meurtre avec actes de torture et barbarie à Rennes.

Il s'agit du couple interpellé après la mort d'un homme de 63 ans dans la nuit de jeudi à vendredi dernier quartier de la Touche.

Interpellés mardi 22 septembre à leur domicile, l'homme et la femme ont été placé en garde à vue. Ils ont alors reconnu avoir frappé la victime, avoir volé et utilisé sa carte bleue et avoir mis le feu à son appartement.

Dans son communiqué le Parquet de Rennes indique que le mis en cause a déjà été condamné à 13 reprises pour des vols et extorsions. Sa complice n'a en revanche aucun antécédent judiciaire.

Tous deux ont été placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.