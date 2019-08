Rennes : deux policiers blessés près du Roazhon Park

Rennes, France

Cette altercation violente a eu lieu, près du Roazhon Park, à Rennes, mercredi soir. Les deux adjoints de sécurité, âgés de 23 et 25 ans, ont été frappés. L'un des deux a des points de suture sur la tête. Les deux policiers expliquent que leurs agresseurs "les ont reconnus, et agressés". Une version que l enquête doit confirmer. Les deux policiers étaient habillés en civil, et n'étaient pas en service au moment des faits. Ils sont en poste au centre de rétention administratif de Rennes. Trois hommes ont été interpellés et présentés au parquet de Rennes, ce jeudi.