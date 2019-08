Rennes : deux policiers jugés pour violation de domicile et violence aggravée

Rennes, France

Deux fonctionnaires de la police judiciaire de Rennes ont comparu ce mardi 6 août devant le tribunal de grande instance de Rennes pour violation de domicile et violence aggravée dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'AFP.

Ces deux policiers en uniforme sont soupçonnés d'être entrés dans le domicile d'une famille rennaise alors qu'ils n'avaient pas de mandat pour le faire. Les faits se sont produits dans la nuit du 8 au 9 novembre 2018 vers 1h30 du matin. L'un des policiers a fait usage de sa bombe lacrymogène sur les habitants. La scène a été filmée et diffusée lors de l'audience.

"Étranglé" par un des policiers

Les policiers ont expliqué avoir repéré dans la rue un jeune homme de 18 ans au comportement suspect. Ils ont procédé à son interpellation dans le jardin d'une maison qui s'est avérée être celle de ses parents. Ce jeune homme aurait alors appelé au secours car l'un des policiers "l’étranglait" a-t-il expliqué dans sa déposition. Son père est sorti et les deux hommes se sont réfugiés dans leur maison. Ils ont été poursuivis par les fonctionnaires de police.

Le procureur a évoqué des policiers "qui ont perdu leur sang froid". Il a requis six mois de prison avec sursis et un retrait d'autorisation de port d'arme de six mois pour l'un des deux agents. Le second prévenu risque une peine de trois mois de prison avec sursis. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre.